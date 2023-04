Premio Flaiano, concorso di poesia con 80 partecipanti

Si è ufficialmente chiuso il bando della prima edizione dei Premi Flaiano Poesia, nata quest’anno nell’ambito del 50esimo anniversario dei Premi Internazionali Flaiano. Ottanta i poeti e gli scrittori partecipanti. Grande interesse ha destato il premio tanto che le migliori case editrici italiane hanno fatto partecipare i loro autori di punta. I Premi Flaiano, da diverso tempo rappresentati dall’avvocato Carla Tiboni, nell’arco delle loro cinquanta edizioni avevano già attribuito diversi premi per la poesia, riconoscendo il lavoro di poeti quali Attilio Bertolucci, Maria Luisa Spaziani, i premi Nobel Seamus Heaney e Derek Walcott e diversi altri. Con questa prima edizione, i Premi Flaiano Poesia hanno voluto riallacciarsi al passato dei Premi Flaiano, prendendo però l’abbrivio in direzione di un'attenzione al campo della produzione poetica nazionale, al fine di «segnalare le raccolte più interessanti, premiando le voci più autorevoli del panorama poetico italiano» ha spiegato Luigi Colagreco, segretario di giuria tecnica dei Premi Flaiano Poesia e direttore del “Centro di Poesia e altri Linguaggi” di Chieti.

I Premi Flaiano Poesia nascono dall'incontro della presidentessa dei Premi Flaiano, Carla Tiboni, con Fabio Barone, 30 anni, giornalista, che ha scritto una raccolta di poesie "Il giuramento sulla città", che ha vinto nel 2022 premio Camaiore per l'opera prima, e il Centro di Poesia di Luigi Colagreco. Per Tiboni «il sostrato necessario di un premio è di avere di una giuria fortemente qualificata, e il premio di poesia possiede questo requisito». La giuria tecnica è composta da nomi autorevoli nel campo della poesia italiana: Roberto Mussapi, in qualità di presidente di giuria, lo stesso Colagreco quale segretario, la professoressa Anna Dolfi, tra le maggiori studiose di Leopardi, il poeta emiliani Loretto Rafanelli e l'intellettuale e giornalista Davide Rondoni, allievi di Mario Luzi. Una giuria composita che entro il 29 maggio selezionerà la terna finalista della “Sezione Poesia” e il vincitore per la “Sezione Poesia under 35”, in vista della serata finale di venerdì 23 giugno all’Aurum – Fabbrica delle idee, di Pescara, dove sarà una giuria popolare, composta da trenta lettori e accuratamente selezionata dai Premi Flaiano, a decretare con il loro voto la scaletta della terna finalista.

Una grande partecipazione alla prima edizione dei Premi Flaiano Poesia vede concorrere gli autori di libri di molte case editrici italiane, dalle più grandi a quelle indipendenti: Algra Editore, Ali Ribelli Edizioni, Arnoldo Mondadori Editore, Avagliano Editore, Campanotto Editore, CartaCanta Editore, Compagnia dei Santi Bevitori, CreateEspace Platform, Di Felice Edizioni, Edizioni Ensemble, Elliot Edizioni, Europa Edizioni, Fallone Editore, Fara Editore, Garzanti, Gattomerlino Edizioni, Giulio Einaudi editore, Gruppo Albatros, Il Convivio Editore, Il Ponte del Sale Editore, IdeoStampa, Interno Poesia Edizioni, Interno Libri Edizioni, Marcos y Marcos, Minerva Edizioni, Neo Edizioni, Nolica Edizioni, Nulla Die, Passigli Editori, Pequod Edizioni, Poetica Edizioni, Porto Seguro Editore, Puntoacapo Editrice, Raffaelli Editore, Robin Edizioni, RPlibri, Samuele Editore, Tabula Fati.