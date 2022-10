Profughi, Chieti accoglie altre 55 famiglie

Il Comune di Chieti si è visto approvare il progetto della rete Sai per l’accoglienza di profughi della categoria ordinari e riceverà fondi del Governo per 826.086,28 euro per accogliere, ospitare e integrare 55 famiglie. Il progetto darà alloggio, copertura sanitaria, scolastica e formazione, gli adulti saranno inseriti in specifici percorsi di italiano o iscritti a corsi di istruzione per adulti, grazie alla sinergia con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, e i minori saranno inseriti nei contesti scolastici del territorio e nei corsi di allenamento sportivo.

Il progetto, inoltre, promuoverà percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento di specifiche professioni e a tal fine verranno promossi corsi di formazione professionale. Inoltre, le donne saranno protagoniste di un percorso di accoglienza integrata che favorirà la valorizzazione delle capacità relazionali, culturali, lavorative e organizzative . Uno spazio sarà dedicato alle donne vittime di violenza domestica poiché sul territorio è già attiva una rete di protezione. «La grande novità è che di fatto il Comune di Chieti aderisce alla Rete Sistema accoglienza immigrazione per la prima volta e vede subito approvata la proposta fatta», dicono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Mara Maretti.