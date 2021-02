E' morto cadendo dalla scala o forse direttamente dal pioppo ed ha battuto la testa su un grosso ramo, uno di quelli che aveva appena tagliato: per Giuseppe Pardi, 70 anni, non c'era più nulla da fare quando sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. La tragedia si è consumata ieri a Chieti poco dopo le 13.30 di ieri lungo strada Ombrosa, a poche decine di metri dalla sua abitazione. Pardi era insieme a M.S., il proprietario del terreno, quando è caduto: o ha perso l'equilibrio da solo oppure è stato urtato da un ramo che aveva appena reciso con la motosega. Certo è che è caduto da circa quattro metri e con la testa ha battuto pesantemente su un ramo che per dimensioni è molto simile ad un tronco sul quale erano evidenti le tracce di sangue.

L'uomo che era che lui e che lo aiutava, disperato, ha provato a prestargli i primi soccorsi ma le lesioni alla testa non hanno dato scampo al pensionato. Il primo ad accorrere è stato un vicino, Gabriele Schiazza, un ex calciatore: ha sentito che la motosega si era fermata e si è avviato lungo strada Fasoli e poco dopo ha visto M.S. sbracciarsi e fare segno di raggiungerlo. Lì ha capito che era successo qualcosa di molto grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chieti Scalo: la salma, su disposizione del pm Lucia Campo, è stata restituita ai familiari. Pardi, sposato, una figlia, ha lavorato con la Calcestruzzi Di Marzio e da quando è andato in pensione impiega il suo tempo anche come giardiniere. Ieri mattina, a quanto pare, aveva deciso di fare un po' di legna. Nella zona è piuttosto conosciuto, partecipava molto all'attività parrocchiale ed era fra gli animatori dell'associazione Madonna della Vittoria e della processione.

