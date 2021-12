Gioca alle slot machine: multato camionista senza super green pass

Mentre crescono i contagi in provincia di Chieti, specie per i non vaccinati, i carabinieri sferrano ampi controlli e staccano la prima multa da 400 euro per il mancato possesso del super green pass. Nella rete è finito un camionista di Casacanditella, F.M., di 45 anni, sorpreso all’interno di una locale di Archi mentre giocava alle slot machine. Multa giunta nel corso di un poderoso controllo dei carabinieri della compagnia di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi, che ha effettuato sul territorio verifiche in 31 locali e su 166 persone. Diverse le pattuglie impiegate sui comuni di Archi, Perano, Paglieta e Atessa dove ha partecipato anche la locale polizia municipale. I controlli hanno riguardato principalmente le attività di ristorazione come bar, pub, pizzerie e ristoranti, ma anche il trasporto pubblico con verifiche agli autobus in arrivo nella zona industriale di Atessa e Paglieta. Il servizio ha evidenziato generale attenzione sul rispetto del green pass base e rafforzato e sostanziale sulle misure anti covid.

