In Piemonte si scontrano auto e moto: muore architetto teatino

Nel tardo pomeriggio di ieri un motociclista 62enne di Chieti, Michele Galizia, sulla sua Ducati Multistrada è andato a scontrarsi contro un’auto in via Melle a Brossasco, in Val Varaita in provincia di Cuneo.

Dopo l’incidente per il noto architetto teatino, è stato necessario l’intervento del 118 che con il personale arrivato sul luogo in ambulanza che ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell’elicottero per il trasporto in ospedale. Purtroppo però il 62enne è morto per le gravi ferite riportate e pe rlui non c'è stato nulla da fare.