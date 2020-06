Guida ubriaco e si schianta con il figlio 14enne contro un palo della luce

Hanno rischiato di finire schiacciati da un grosso palo, a Chieti, padre di 34 anni e figlio quattordicenne, finiti fuori strada contro un palo in cemento che sorregge i cavi dell’energia elettrica: l’uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’auto finendo sul margine della strada fino a schiantarsi. Tutta colpa dello stato di alterazione dell’uomo, che sottoposto a controllo è risultato positivo all’acoltest con un tasso di gran lunga superiore ai limite di legge.

LEGGI ANCHE Morto nello schianto contro un albero, Bellofatto era padre di quattro figli piccoli

L’incidente si è verificato la scorsa notte, poco dopo l’una, in via dei Frentani, nel tratto comunale della strada che porta al bivio per Torrevecchia e San Giovanni Teatino e che proseguendo, conduce fino a Francavilla al Mare. Il 34enne viaggiava in direzione della città rivierasca quando, subito dopo aver affrontato una curva e in un tratto in leggera saluta, la Panda è sbandata e ha terminato la corsa contro il palo centrandolo alla base. L’impatto è stato talmente violento che il palo si è inclinato, restando pericolosamente in bilico sull’auto danneggiata dall’impatto. Sul posto la Polstrada di Chieti, la cui caserma dista poche centina di metri dal luogo dell’ incidente, un’ambulanza del 118 e alcune squadre dei vigli del fuoco. Sottoposto all’alcoltest il 34enne teatino ha rivelato un tasso pari a 1,79 grammi per litro a fronte di un limite massimo di 0,50: padre e figlio hanno riportato solo lievi contusioni e sono stati medicati sul posto dal 118. Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza: gli uomini della Stradale, coordinati dal comandante Fabio Polichetti, hanno sequestrato l’auto e ritirato la patente. I vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per mettere in sicurezza il palo. Il rumore dell’ incidente ha svegliato diversi abitanti della zona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA