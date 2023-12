Malore mentre nuota in piscina: morto a 75 anni Paolo Anzideo

Tragedia ieri pomeriggio nella piscina di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Paolo Anzideo, 75 anni, noto per essere stato per decenni presidente del Miglianico calcio e da tempo residente a Francavilla, è stato colto da un malore improvviso risultato per lui fatale, purtroppo, dopo una nuotata. In quel momento in piscina c’erano tante persone tra cui un paio di medici, ha raccontato l’avvocato Marco De Merolis alla Tg rai Abruzzo, ma il loro intervento è purtroppo risultato vano. L’ipotesi del malore è quella ritenuta più plausibile, tuttavia la procura - procede la pm Lucia Campo - ha aperto una inchiesta d’ufficio per fare chiarezza sulle cause effettive del decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti ieri i carabinieri per gli accertamenti del caso. La notizia della scomparsa di Paolo Anzideo si è diffusa rapidamente. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Miglianico, Fabio Adezio; profondamente addolorato si è detto l’ex sindaco di Francavilla, l’avvocato Antonio Luciani, legato ad Anzideo da una vecchia amicizia. «Ci eravamo conosciuti quando lui era presidente del Miglianico calcio in derby appassionanti con il Francavilla e ancora oggi ci incontravamo da buoni amici al bar Sirena». Luciani su Facebook ha espresso le condoglianze alla famiglia Anzideo, alla moglie e ai figli Antonio, Stefano e Massimo.