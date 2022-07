Ragazzo di 17 anni trovato con la droga, arrestata la madre

La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a Chieti. Una mamma di 35 anni è agli arresti domiciliari, il figlio 17enne è stato collocato in una comunità. Entrambi erano stati arrestati nel cuore della notte dai carabinieri. Tutto è iniziato dopo l’una dell’altro ieri quando il ragazzo, nei pressi di un noto locale della movida di Chieti Scalo, è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti ciascuno 0,35 grammi di hashish, un involucro con 0,87 grammi della stessa sostanza e mezzo grammo di cocaina. A quel punto i carabinieri hanno perquisito l’abitazione trovando circa dieci grammi di hashish suddivisi in alcuni involucri. La droga era ai piedi di un letto mentre in un’altra stanza sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 3 semi di cannabis indiana. L’arresto della donna è stato convalidato dal gip Luca De Ninis mentre la posizione del figlio è stata trattata dal giudice dei minori, Cristina Tettamanti.

La donna nell’interrogatorio di garanzia si è difesa sostenendo di presumere che fosse stato il figlio a nascondere la droga nel letto. Le è stata contestata l’ulteriore aggravante per aver determinato a commettere il delitto un minore di 18 anni. I due sono difesi dall’avvocato Italo Colaneri.

