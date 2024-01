Non ce l’ha fatta la musicista ucraina ustionata in casa

È morta ieri Liudmyla Vershynina, 40 anni, la musicista di origine ucraina rimasta ustionata la sera del 4 gennaio nella sua abitazione alla Civitella, in provincia di Chieti. Soccorsa e portata in un primo momento al policlinico di Colle dell’Ara, poche ore dopo era stata trasferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, con ustioni di secondo grado su quasi il 70 per cento del corpo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La donna, con il marito, Georgiy Vershynin, 39 anni, suo connazionale, faceva parte della formazione orchestrale “I Virtuosi di Kiev”, lei percussionista, lui violoncellista. All’origine dell’incendio ci sarebbe una stufetta elettrica che a quanto pare ha bruciato prima alcuni panni messi ad asciugare quindi le fiamme hanno attaccato, divorandolo, un divano e tutto il resto. La donna quella sera era sola in casa. Il pm Marika Ponziani ha aperto un fascicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA