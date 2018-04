di Gianluca Lettieri

Perseguitavano il compagno di classe dall’inizio dell’anno. Due studenti minorenni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Atessa (Chieti): i militari gli hanno notificato il provvedimento cautelare di permanenza in casa emesso dalla Procura dei minori dell’Aquila. Gli investigatori hanno lavorato in sinergia con le istituzioni scolastiche. I dettagli dell’operazione verranno illustrati stamattina in una conferenza stampa in programma alle 11 al Comando provinciale di Chieti.

Giovedì 19 Aprile 2018



