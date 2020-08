Con l'auto contro un cervo fermo sulla strada: Sos animali selvatici

Un incidente è stato provocato, sulla strada che porta a Massa d’Albe, da un cervo fermo sulla carreggiata. Tanta la paura del conducente che per fortuna è uscito illeso ma il mezzo ha riportato gravi danni. Dal racconto di un testimone l’esemplare si trovava in un branco sulla circonvallazione di Massa d’Albe, prima di arrivare alla rotonda che va alle quattro strade quando è stato preso in pieno da un’ auto che andava verso il paese. L’animale, nonostante le ferite riportate, è riuscito a fuggire verso la collina con gli altri cervi.



Sul posto i carabinieri forestali per accertare la dinamica e individuare l’animale ferito che potrebbe morire. Sulle strade marsicane è emergenza animali selvatici: nei giorni scorsi due caprioli e un cervo sono rimasti uccisi nei pressi di Antrosano, tra Magliano e Massa d’Albe e lungo la strada Turanense. Ad oggi purtroppo né Provincia né Regione sono intervenute per limitare il fenomeno. I residenti chiedono che vengano messe in atto misure per diminuire gli incidenti e la morte degli animali selvatici. Si potrebbero attivare dissuasori luminosi e sonori per disturbare gli animali selvatici e allontanarli dalle strade.

