Teramo, a 82 anni va a cercare funghi in montagna: cade sulla roccia e muore

E' stato ritrovato morto questa mattina dopo una notte di ricerche,di, cercatore di funghi di 82 anni, per la cui scomparsa si erano mobilitati vigili del fuoco e Protezione civile.L'uomo, era andato sabato con amici alper pranzo. Domenica mattina era partito solo per funghi. A dare l’allarme ieri sera alle 23 il figlio pure lui residente ad Ascoli.Subito si è attivato il piano per la ricerca dei dispersi e scomparsi coordinato dalla Prefettura con vigili del fuoco, volontari della regione carabinieri e soccorso alpino con unità cinofile. E' stata ritrovata l'auto chiusa a chiave a circa 10/15 km al Comune di Valle Cascellana. Quindi del corpo ormai senza vita,Sul posto per il recupero del corpo un elicottero i vigili del fuoco, il 118 di Teramo e Ascoli. Accertamenti sono in corso per le cause del decesso: un malore o una caduta.