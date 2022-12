Il cane abbaia, lui si affaccia alla finestra e vede il ladro in azione: sventato il furto

È stato l'abbaiare del cane a insospettirlo e a convincerlo ad affacciarsi alla finestra alle 4 del mattino: così ha visto una persona che, dopo aver tentato di forzare la basculante del garage stava lavorando intorno alla porta d'ingresso dell'abitazione, nella zona di piazza Duca degli Abruzzi, a Pescara. Il padrone di casa non ci ha pensato un attimo e ha chiamato la sala operativa della Questura. Intanto l'altro uomo, vistosi scoperto, aveva deciso di mollare il colpo e di provare ad allontanarsi.

Ma gli agenti che, con il coordinamento del dirigente Pierpaolo Varrasso, sono arrivati subito sul posto, hanno bloccato tutte le vie di fuga. Così lo hanno individuato a poca distanza dell'abitazione che aveva tentato di svaligiare. Gli agenti lo hanno bloccato e poi sono andati ad ascoltare la persona che li aveva chiamati per ricostruire la dinamica degli eventi. Quindi hanno effettuato i controlli sul giovane fermato che è risultato essere un ventiquattrenne, di nazionalità straniera, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nella città di Trento. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di tentato furto aggravato; è stato inoltre trovato in possesso di svariate chiavi utili a forzare le porte delle abitazioni.