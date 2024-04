Campi famiglia per ammirare gli orsi del Parco

Sulle tracce dell’orso bruno marsicano, simbolo dell’Abruzzo, per imparare a conoscerlo, contribuendo alla sua conservazione. Tornano questa estate i campi a tema orso. Sempre più richiesti dal turismo sostenibile, in cerca del benessere psicofisico che si respira nel silenzio di un bosco, osservando animali in libertà. L’iniziativa, nata in collaborazione con la Riserva naturale regionale e Oasi “Gole del Sagittario”, si inserisce nell'ambito della Campagna Orso 2x50, promossa dalle associazioni ambientaliste, con l'obiettivo di raddoppiare la popolazione di orsi marsicani, entro il 2050. Un obiettivo ambizioso, che richiede l'impegno e la partecipazione di tutti.

I campi a tema orso, offrono un'esperienza formativa alternativa, a famiglie con bambini, che va oltre il semplice turismo naturalistico. Attraverso incontri guidati da esperti del settore, come Samuele Giancarlini, guida ambientale professionista, e Pasquina Palermo, giovane allevatrice laureanda in biologia, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella realtà dell'animale protetto, apprendendo non solo l'importanza della sua conservazione, ma anche la possibilità di una convivenza armoniosa, tra uomo e fauna selvatica.



La testimonianza diretta di Pasquina Palermo, è di fondamentale importantanza.

Dopo aver subito danni dal plantigrado, ha ricevuto in comodato d'uso un recinto elettrificato, per proteggere il proprio bestiame. Questo gesto, non solo testimonia la possibilità di una convivenza pacifica tra uomo e orso, ma anche la volontà di contribuire attivamente, alla salvaguardia della specie. Prendere parte all’iniziativa, si avrà l'opportunità di esplorare il territorio dell’entroterra abruzzese, scoprendo la bellezza e la ricchezza della sua biodiversità. Attraverso escursioni, laboratori didattici e incontri con esperti del settore, i nuclei familiari, approfondiranno la propria conoscenza dell'Orso bruno marsicano e del suo delicato ecosistema. I campi a tema Orso, rappresentano quindi, un'occasione unica per vivere esperienze all'insegna della natura, della conoscenza e dell'impegno civile. Ognuno diventa protagonista di una storia di successo, nella lotta per la salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente. «I campi famiglia si sono confermati essere non solo un’occasione di svago, ma soprattutto un importante momento di incontro e conoscenza – commenta Filomena Ricci, Delegata Wwf Abruzzo –. Le famiglie che hanno partecipato alle precedenti edizioni, hanno potuto approfondire e fare esperienza diretta del lavoro che le aree protette e le associazioni di volontariato come il Wwf, svolgono per contribuire alla crescita della popolazione degli orsi».