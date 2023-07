Pescara, turista stroncato dal caldo durante una passeggiata sul lungomare

È morto mentre stava attraversando la strada un uomo di 69 anni, di Villalago, in vacanza a Montesilvano. È la prima vittima del caldo in provincia di Pescara: si trovava sul lungomare di Montesilvano quando all'improvviso si è accasciato a terra. Sono stati chiamati i soccorsi, ma quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto non c'era già più nulla da fare: ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. L'uomo aveva delle patologie pregresse sulle quali, con molta probabilità ha inciso il deciso rialzo delle temperature.

Numerosi i soccorsi che sono stati effettuati nella giornata di ieri dagli operatori del 118, che però sono riusciti a gestirli con molta facilità.

Quella di ieri era la prima giornata di caldo intenso prevista su Pescara e, nonostante questo, il pronto soccorso non ha vissuto una giornata difficile. Anzi, l'afflusso è stato decisamente inferiore al consueto: alle 17,30 erano 65 le persone in trattamento e 7 quelle in attesa, di cui 3 in codice giallo e 4 in codice verde. Giornata da bollino arancione, come quella di oggi, in cui il caldo, secondo le prime previsioni, si farà sentire maggiormente toccando i 33 gradi effettivi, quattro in più quelli percepiti nelle ore più calde. Le stesse di domani, quando Pescara con il suo bollino rosso sarà una tra le città più calde d'Italia, complice anche il garbino.