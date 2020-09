Un positivo nel Celano calcio. La società: «La squadra è in quarantena»

Un positivo nel Celano calcio. Tutta la squadra, che disputa il campionato di Promozione, è in quarantena. E' la società sportiva a renderlo noto questa mattina sulla sua pagina Facebook.



«La società Asd Celano Calcio, comunica l'esito negativo dei tamponi effettuati sui propri calciatori e collaboratori ad eccezion fatta di un solo caso. La squadra da lunedì 31 agosto é in quarantena preventiva e lo sarà per tutti i quattordici giorni previsti dal protocollo di prevenzione Covid-19, periodo durante il quale verranno ripetuti nuovi tamponi. La società in questi giorni ha lavorato e collaborato fattivamente ed in forte sinergia con le autorità sanitarie e all'amministrazione comunale alle quali va il nostro più sentito ringraziamento».

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA