Tragedia questa mattina a Caprara di Spoltore, in provincia di Pescara. Un cacciatore di 62 anni è rimasto ucciso da un colpo partito dal suo stesso fucile al rientro da una battuta in campagna con un gruppo di amici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sulla base delle testimonianze raccolte, l'uomo sarebbe scivolato sul terreno viscido provocando il colpo fatale. Il fatto è accaduto poco prima delle 9,30 nei pressi della strada che scende verso la frazione di Santa Teresa di Spoltore. I soccorsi del 118 sono intervenuti con ambulanza ed elicottero ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri di Pescara.

Ultimo aggiornamento: 11:07

