Bimba di 19 mesi inghiotte un'oliva. Salvata dal padre che aveva seguito delle lezioni anti-soffocamento

Grazie alle indicazioni di un medico, ha salvato la vita a una bambina di diciannove mesi che rischiava di soffocare dopo aver ingerito un’oliva. E' successo a Giulianova.La dottoressa Franca Di Girolamo, che ha fornito le indicazioni, ha dichiarato: «Quanto avvenuto sabato scorso è stato per me il più grande regalo di Pasqua e sono felice che un genitore abbia seguito con grande scrupolo ed interesse una delle mie dimostrazioni in tanti corsi di disostruzione pediatrica che ho svolto. I genitori della bambina sono stati molto bravi anche se erano terrorizzati perchè hanno capito che non facevano in tempo ad attendere l’arrivo dell’ambulanza anche se ne frattempo hanno chiamato il 118. Hanno provato più di una volta ad eseguire le tecniche che avevano imparato ed alla fine la piccola, che era ormai diventata cianotica, ha sputato l’oliva ed ha avuto salva la vita».