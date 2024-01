Arrivano dal cielo e dal mare: ecco le Befane di Pescara

E’ arrivato il giorno della vecchina più amata dai bambini. Con un carico di calze piene di doni arriva a Pescara per regalare sorrisi e intrattenimento a tutti. Al porto turistico - purtroppo con l’incognita del maltempo - va in scena la ventunesima edizione de “La befana vien dal mare” con il contributo del Comune, in omaggio alla figura e al genio di Eriberto Mastromattei, “inventore” dell’iniziativa, in collaborazione con Società nazionale di salvamento di Pescara. Alle ore 11 è atteso il suo arrivo a bordo di un gozzo alla banchina vicino l’anfiteatro, accompagnata da gufi e altri animali, con un accompagnamento musicale. La befana raggiungerà l’anfiteatro per incontrare i più piccoli e consegnare loro un dono tra foto-ricordo, musica e colpi di scena. L’iniziativa è stata presentata in Comune dall’assessora Nicoletta Di Nisio, da Riccardo Padovano presidente Confcommercio e da Cristian Di Santo, presidente dell’Associazione di salvamento.

A piazza Salotto, dalle 10 alle 12 per il Natale Insieme promosso dal Comune, appuntamento con la “Pompieropoli” dei Vigili del fuoco, azioni simulate per la gioia dei più piccoli. Alle 16 l’esposizione di mezzi dei vigili del fuoco, il clou alle 17,15 con l’atterraggio spettacolare della befana.

GIOCATTOLI IN MOVIMENTO

Diversa invece l’iniziativa di “Giocattoli in MoVimento” a cura dei consiglieri comunali del Movimento 5 stelle nel segno del riuso, riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione.

Ogni bambino dalle ore 16 alle ore 20, al gazebo allestito all’angolo tra corso Umberto I e via Regina Margherita, potrà «portare due o più giocattoli per riceverne uno in cambio - spiegano gli organizzatori - così da poterci permettere la raccolta da donare a bimbi meno fortunati tra ospedali e case famiglia del territorio».

BOMBA DA CAPRICE

Per i più golosi un tuffo nelle bontà della pasticceria Caprice di Fabrizio Camplone, in piazza Garibaldi, per la quarta edizione del Bomba Day. Per un euro, prenotando allo 085.691633 il dolce classico alla crema per l’ultimo giorno di festa.

OUTLET VILLAGE

Al Città Sant’Angelo outlet village la Befana incontrerà i bambini sulla sua scopa volante dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 e inviterà a giocare al “Memory Game” . Domani invece sarà la volta del meet&greet con la mascotte di Pocoyo, il cartone animato più entusiasmante degli ultimi anni, perché stimola i bambini a interagire, favorendone la creatività. Dalle 10.30 alle 18.30 la mascotte passeggerà tra il pubblico e i clienti intenti a fare shopping per i saldi.