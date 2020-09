Addio a Sabatino, lo storico barbiere di Chieti

Chieti ha perso il suo storico barbiere. Un malore si è portato via ieri Sabatino Di Giovanni, il barbiere di 82 anni di Madonna delle Piane che ha pettinato migliaia di persone. Un lavoratore instancabile, da tutta la città ricordato per la sua bravura, la sua saggezza e la sua simpatia. Sabatino ha tagliato i capelli a intere generazioni di teatini che ricordano con commozione il famoso cavalluccio su cui faceva sedere i bambini prima di sistemare loro i capelli. Una vita vissuta con quelle sue sapienti forbici in mano e una professionalità tramandata al figlio Gianluca, titolare di più saloni di parrucchieri. Lascia pure la figlia Barbara, la moglie Elda e tutti i parenti. Il funerale oggi alle 16 nella chiesa di San Pio X. © RIPRODUZIONE RISERVATA