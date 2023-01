Avvocato avezzanese si scatena nel ballo nella Metro di New York: il video è virale

Solo mezza giornata è bastata ieri per raggiungere il record dei cinquecento like al post dell'avvocato avezzanese Leonardo Rosa, ex consigliere comunale di Avezzano, che ha approfittato della sua momentanea fuga in America per pubblicare sul profilo Facebook il suo ballo forsennato solitario e poi in coppia davanti agli sbalorditi abruzzesi e di altre varie nazionalità occasionalmente presenti in zona, nella metro di New York.



La scena: un'orchestrina improvvisata suona un ritmo al quale l'avvocato dal fisico atletico non ha saputo resistere invitando poi anche la sua consorte, nonché attuale assessora al bilancio al Comune di Avezzano, Loreta Ruscio. Quest'ultima ha prima un po' esitato ma poi si è lasciata trascinare vuoi dalla musica vuoi dall'invito appunto trascinante del marito che è una persona molto accondiscendente, allegra e disponibile.