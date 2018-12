Accusati di aver distrutto la scuola, i baby vandali fanno spallucce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno fatto spallucce senza motivare l’insano gesto di distruggere una scuola elementare, a Lanciano. Ieri perquisizioni a casa di ragazzi hanno portato la Polizia ad identificare e denunciare, per danneggiamento aggravato, tre giovani di età compresa tra i 14 e 16 anni, probabili autori della folle devastazione della scuola elementare di Marcianese avvenuta la sera dello scorso 4 dicembre. Sei giorni esatti di instancabili indagini, e risultati scientifici, hanno portato alla scoperta e denuncia di giovani di Lanciano.Noia, noia, noia. Questo sconvolge gli investigatori. L’aula come un campo di battaglia e scolaretti rimasti fuori la scuola anche la mattina seguente. Lo scenario: plesso messo a soqquadro, estintori utilizzati per sporcare tutto, arredi e materiale didattico gettato e rovinato, spry a sporcare le pareti, distruzione degli addobbi natalizi fatti dai bimbi, vetro d’ingresso spaccato.