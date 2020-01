Auto sperona vettura in sosta e si ribalta: ecco le conseguenze per la conducente

Incidente da brivido per fortuna senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di ieri, tra via Di Blasio e via D'Agnese a Montesilvano. Per cause in corso di accertamento, una Mini, condotta da una 58enne, mentre stava percorrendo via Di Blasio è finita improvvisamente contro un'auto parcheggiata per poi ribaltarsi. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e un'ambulanza del 118. Per la 58enne, solo tanto spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA