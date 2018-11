L'auto cade nel canale e s'inabissa: donna al volante salva per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde il controllo dell’auto a causa della strada scivolosa, finisce nel canale, conducente ferita ma si salva. Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti lungo la Strada Confine-Circofucense, che porta a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), per un mezzo finito nel canale del Fucino dopo la perdita di controllo da parte della conducente. La donna di San Benedetto dei Marsi pur se ferita è riuscita a mettersi in salvo prima che l’autovettura si inabissasse. I militari della stazione di San Benedetto hanno preso in cura la donna che è stata medicata sul posto.L’autovettura, una Mercedes classe A, è finita completamente sotto acqua e la donna è stata brava a uscire dall’abitacolo prima che si inabissasse. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme al centralino dei carabinieri che sono arrivati sul posto dopo qualche minuto. La donna ancora in preda al panico e completamente bagnata era risalita sulla strada e ancora non si rendeva conto che si era salvata per miracolo. Il mezzo è stato recuperato e posto sotto sequestro perché privo di assicurazione.