Precipita nel burrone per cento metri, Simone muore a 34 anni

L'auto su cui viaggiava, una Punto, ha iniziato la sua corsa impazzita, ha tagliato la curva, superato il ciglio della carreggiata ed è volata in un burrone per circa 100 metri. L'allerta è stata lanciata ieri mattina poco prima delle 9 a Celano (L'Aquila), lungo la strada che si inerpica verso Colle Felicetta o Montagnola, ma lo schianto potrebbe essere avvenuto già qualche ora prima. Non c'è stato nulla da fare per il giovane alla guida, un 34enne, Simone Mostacci, di Collarmele. Sul posto sono arrivate anche due squadre dei vigili del fuoco di Avezzano, il personale del 118, la polizia urbana e i carabinieri della stazione di Celano e Collarmele. La tempesta che si è abbattuta sulla Marsica per tutta la giornata ha reso difficile il recupero della salma mentre il mezzo è stato lasciato in fondo alla scarpata in attesa di giornate migliori.

