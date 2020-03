© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colto da malore muore mentre era in servizio notturno nella postazione del 118 a Lama dei Peligni. Ha lasciato tutti sgomenti l’improvvisa scomparsa dell’autista lancianese della Croce Gialla di Lanciano, 61 anni. Il dramma si è consumato nella sede 118 di Lama ieri notte. Cocco era stato davanti alla televisione fino a mezzanotte passata, in compagnia di un collega. Poi resta solo, ma due ore dopo lo trovano riverso, privo di vita. Viene soccorso dalla guardia medica e da un infermiere ma non c’è nulla fare. Uno ha stroncato senza dargli scampo.Un lutto terribile in un momento così duro per il comparto dell’. Immenso il cordoglio a Lanciano per la morte di Cocco, da un ventennio impegnato alla Croce Gialla dove ha sempre lavorato con impegno e professionalità. Atterriti dalla sciagura i numerosi colleghi e il vertice della Croce Gialla, presieduta da Nicola Di Sciullo e dal vice Leonardo Di Sebastiano.