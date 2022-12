Auto contro il muro, crolla il parapetto: bloccati via XX settembre e quartiere Rivera

L'AQUILA - Auto contro il muro: crolla il parapetto. È accaduto all'Aquila, lungo via XX Settembre. Il fatto è accaduto nella notte.

A quanto è stato possibile ricostruire un'auto (ma al momento le forze dell'ordine non hanno segnalazioni ufficiali su questo aspetto, ma solo il racconto di alcuni testimoni) avrebbe impattato contro il muro che costeggia via XX Settembre, provocando il crollo del parapetto sulla via sottostante, che conduce al borgo della Rivera.



Gli alberi avrebbero attenuato parzialmente la caduta del materiale che comunque in maniera abbondante è precipitato. L'intera area è stata interdetta, compresi la chiesa e il convento di Santa Chiara.

Pronto l'intervento anche degli addetti del Comune: una ditta si sta occupando della rimozione dei blocchi pericolanti.