L'Aquila, la lettera di una paziente: «Vicentini e la sua equipe eccellenze della sanità»

L'AQUILA - «Ringrazio pubblicamente il dottor Roberto Vicentini e tutta l'equipe chirurgica dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila per le doti straordinarie di professionalità, estrema perizia, efficienza e tempestività messe in campo per la cura della mia improvvisa malattia».

Lo ha scritto, in una lettera inviata al "Messaggero", la professoressa Luisa Nardecchia.

«L'intervento - scrive la docente - è stato effettuato in chirurgia robotica. Ringrazio perciò tutta l'equipe operatoria, chirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici e tutto il personale del reparto di chirurgia ospedaliera, dagli infermieri agli OSS. Ho trovato una struttura pubblica di eccellenza, cui tributare giusto e meritato riconoscimento»