L'Aquila, grave incidente a San Gregorio

Ultimo aggiornamento: 08:56

L'AQUILA - Un grave incidente si è verificato a San Gregorio, intorno alle 8.30 di questa mattina. Una Panda si è scontrata con un camion, frontalmente. Sono rimaste coinvolte due persone, i due conducenti dei mezzi. Quello dell'auto è apparso subito in gravissime condizioni. Trasportato in ospedale anche l'uomo a bordo del camion, con lievi ferite. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, il 118 anche con l'elisoccorso e i vigili urbani.(Notizia in aggiornamento)