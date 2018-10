L'Aquila, fuoriuscita di cloro: tre persone intossicate alla piscina "Verdeaqua"

L’AQUILA - Tre persone intossicate nella piscina Verdeaqua per una fuga di cloro. Nella serata di oggi i vigili del fuoco dell’Aquila sono intervenuti per una fuoriuscita di cloro dagli impianti. Probabilmente il manutentore, nell’aggiungere cloro nel sistema di depurazione dell’acqua, ne ha causato la fuga. I vigili del fuoco, intervenuti anche con uno speciale nucleo per incidenti di natura chimica, hanno soccorso lo stesso manutentore e altre due donne presenti. Hanno bloccato la perdita, evacuato la piscina e messo in sicurezza l’intera area. Le tre persone che hanno respirato i vapori di cloro sono state trasportate in ospedale. Le condizioni non sono critiche. Sono in corso le valutazioni dell’accaduto per la riapertura degli impianti. © RIPRODUZIONE RISERVATA