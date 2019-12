L'Aquila, accese le "Luci d'artista": aria di festa, pienone in centro

L’AQUILA - L’Aquila si accende con le luci di Natale. Se il centro storico già ha scaldato l’atmosfera da qualche giorno con gli addobbi dei commercianti e le lucine colorate fuori da ogni negozio, ora la festa in centro è completa con l’accensione delle luminarie di “Luci d’Artista”, l’installazione offerta per il secondo anno consecutivo da Camera di Commercio nella massima parte e dal Comune, all’interno di un circuito nazionale nato 4 anni fa.

In piazza Duomo, al calar del sole, il presidente della Camera di Commercio Lorenzo Santilli, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Fabrizia Aquilio hanno dato lo start. L’albero della piazza, quest’anno, è stato messo dal Comune e si sta ancora montando. Una volta completato sarà enorme, quasi trenta metri di altezza, uno dei più grandi d’Europa.



Quelli del progetto Luci d’Artista, invece, sono stati messi a Collemaggio e a Fonte Cerreto. In piazza Duomo anche i pacchi regalo, gettonatissimi per le foto, e un pupazzo di neve di otto metri. L’atmosfera è magica, complice la giornata gradevole dal punto di vista atmosferico, moltissimi aquilani hanno accompagnato la domenica con la passeggiata in centro riempiendo vicoli e piazze.

Quest’anno si è scelto di valorizzare anche altre parti della città rimaste scoperte negli anni passati e gli alberi di Natale il Comune li ha voluti anche nelle frazioni.

Luci d’Artista è andato ad illuminare anche i vicoli che conducono alla piazza, l’anno scorso ancora al buio, come segno di riconquista di altri spazi ricostruiti. “

Al terminal di Collemaggio i commercianti aquilani hanno contribuito con il Comune al decoro del tunnel.

