Incendio all'Aquila: in fumo 15 ettari a Casaline, denunciato un 49enne

L'AQUILA - E' stato identificato e denunciato l'uomo che ha provocato l'incendio di ieri nella zona di Casaline di Preturo, nei pressi dell'Aquila.



Nella giornata di ieri, i militari della stazione Carabinieri Forestale di L’Aquila, intervenuti per un incendio divampato presso Casaline di Preturo, hanno svolto le indagini per accertarne le cause e hanno identificato il presunto autore del gesto, G.T. di anni 49, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.



L’incendio ha interessato una superficie di circa 15 ettari, contenente bosco e pascolo, e ha provocato la morte di due cani che erano custoditi in un canile.



L’ipotesi di reato è incendio boschivo colposo, ai sensi del Codice Penale all’art.423 bis, 2° comma, che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA