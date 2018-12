Anziano lancia l'allarme: «Sono caduto in una scarpata». E scompare nel nulla

Ultimo aggiornamento: 10:24

Ore di apprensione per un uomo di 66 anni, Enrico Natali, di cui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di ieri, da quando cioè ha chiamato la famiglia chiedendo aiuto e dicendo di essere caduto in una scarpata. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sono state avviate le ricerche, proseguite per tutto il pomeriggio e la serata. A lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti e Pescara. Dapprima, si sono infatti concentrate nella zona di San Giovanni Teatino e poi in quella di Colle Renazzo-Fontanelle. Una fotografia dell'uomo è stata diffusa sui social network e in particolare su facebook dalla figlia Alessia insieme ad un accorato appello. Nel post, la ragazza spiega che nella sua ultima telefonata il padre ha detto di essere intrappolato nei rovi e di non riuscire ad alzarsi. «Vede campagna attorno a sé tralicci e in lontananza una casa grigia con tetto rosso. Non sente macchine passare – ha aggiunto -. Presumiamo sia in zona Colle Renazzo-San Giovanni Teatino. É stata fatta denuncia lo stiamo cercando. Aiutatemi, non sta bene». Ha quindi fornito un numero di cellulare per chi avesse qualche informazione o comunque ieri mattina lo avesse visto.