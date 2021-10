Investito dalla sua auto che si sfrena, anziano in gravi condizioni

Giovedì 21 Ottobre 2021, 10:01

MONTEREALE - Un anziano di Montereale, di 66 anni, è stato trasferito in elisoccorso a Roma, in gravi condizioni, dopo essere stato investito dalla sua stessa auto che si è sfrenata.

Il fatto si è verificato alle prime ore di questa mattina. L'uomo aveva parcheggiato la sua auto in una strada a ridosso di un'area boscosa. Per cause ancora in corso di accertamento l'auto si è sfrenata e lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Montereale e l'elisoccorso del 118. (M.I.)