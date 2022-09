Cade dalla Montagna Spaccata e muore: Antonella Di Falco (di Ostia) perde la vita a 66 anni

Una donna di 66 anni di Ostia, Antonella Di Falco, è morta oggi pomeriggio nei pressi del rifugio forestale della Montagna Spaccata, in zona dell'Altopiano delle Cinque Miglia, in Abruzzo.

Pescara, scomparse mamma e figlia di 5 anni in montagna: ricerche nella Valle dell'Orfento

Cade dalla Montagna Spaccata e muore, cosa è successo

A quanto si è appreso la donna era in compagnia di altri amici e stava facendo legna: è stata ritrovata in terra con una ferita alla testa, non si sa se per un malore o per una caduta.

Mamma e figlia disperse nella valle dell'Orfento

Proseguono le ricerche per mamma e figlia di 5 anni disperse in montagna, lungo i sentieri di Valle dell'Orfento. La zona viene considerata pericolosa e difficile anche per persone esperte. Sono ore di grande apprensione: le ricerche sono in corso. La donna di 43 anni di Pescara e di sua figlia oggi avevano deciso di fare un’escursione nella Valle dell’Orfento, nella suggestiva Caramanico, in uno dei percorsi tra natura e bellezze. Ad allertare i carabinieri è stato il figlio di 16 anni della donna, preoccupato perché la madre e la sorellina non avevano fatto ritorno.