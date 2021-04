11 Aprile 2021

di Alfredo d'Alessandro

(Lettura 2 minuti)







Non hanno trovato nè il Tiziano Vecellio nè il Guttuso i carabinieri di Chieti mandati dal procuratore capo della Repubblica Francesco Testa ad eseguire la confisca di beni per 32 milioni di euro a Enzo Angelini il quale, nonostante la condanna definitiva a 8 anni di reclusione per la bancarotta milionaria di Vila Pini, e la vendita già avvenuta negli anni scorsi di diversi beni sia mobili che immobili, compresa la casa di cura, oltre che di quadri e opere d’arte di grande valore, aveva ancora la disponibilità di diversi beni sia mobili che immobili. E sono quelli confiscati fra l'altro ieri e ieri ovvero un appartamento a Chieti, due a Pescara e una villa a Francavilla al Mare.

Ma sono stati trovati anche argenti, altre opere d’arte, alcuni quadri di pregio molto ben nascosti in mezzo ad altro materiale, il cui valore è da stimare, oro e pietre preziose custoditi in cassaforte. E, fatto curioso ma non troppo, fra dentro un sacco sono stati 3.000 e 4.000 sigari cubani (una delle passioni di Angelini), un centinaio di paia di scarpe Tod's e 400 paia di occhiali da sole ancora con l'etichetta.

La confisca, che comporta il trasferimento allo Stato dei beni, è scattata dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 7 anni per truffa ai danni della Regione per le strutture che avevano problemi con l'accreditamento. E a questo punto Angelini, che sta già scontando per motivi di salute in detenzione domiciliare la condanna definitiva a 8 anni per la bancarotta del suo gruppo, rischia di finire in carcere per la truffa.