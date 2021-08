Angela Di Fulvio, 27 anni, scomparsa a Pescara, è stata ritrovata dopo l'appello sui social della famiglia

Mercoledì 4 Agosto 2021, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 16:50

Angela Di Fulvio, 27 anni, di Pescara, scomparsa da casa, è stata appena ritrovata. A dare la notizia la famiglia che aveva fatto un accorato appello sui social invitando tutti a condividere la notizia. La ragazza era scomparsa da un giorno ed è stata ritrovata in buone condizioni di salute questo pomeriggio. Al momento non si hanno altri particolari.

La famglia Di Fulvio aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri dopo che la giovane non aveva fatto rientro a casa. Immediate le ricerche della donna. L’ultimo a vedere martedì sera Angela Di Fulvio, nei pressi dello stabilimento balneare Sporting di Montesilvano, a ridosso della Pineta di Via Taro, era stato un amico di famiglia che aveva riferito di averla vista passeggiare tenendo per mano la bici, con cui si era allontanata da casa.

Pantaloncini neri e maglietta grigia

Angela, nella descrizione diffusa dalla famiglia, indossa pantaloncini neri, una maglietta grigia, sandali colorati. Chi la conosce la descrive come una ragazza ingenua e fragile. La famiglia aveva chiesto la massima condivione della notizia e in molti sulle pagine dei social hanno fatto girare la sua foto con la notizia della scomparsa. La sorella Carolina, sulle pagine Facebook, ha anche messo a disposizione un numero telefonico, che ora fortunatamente non serve più. I genitori avevano allertato anche la trasmissione Chi l’ha visto. Sperando che ancor prima della risposta degli autori televisivi, Angela torni a casa. E così è stato.