7 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







I parenti denunciano la scomparsa: viene ritrovato dopo un giorno ricoverato nell'ospedale Penne, in provincia di Pescara, per un incidente stradale. E' l'assurda storia capitata ad A.N.i, 81 anni, di Montegualtieri di Cermignano. «Papà adesso è a casa e sta bene. Ci ha fatto prendere un bello spavento», dice il figlio.

Poi racconta che il padre era uscito verso le 9 per fare acquisti in un negozio a Val Vomano e non aveva fatto ritorno casa per l'ora di pranzo. Immediata la denuncia ai carabinieri e la richiesta di aiuto sui social con un post dove il figlio indicava il modello dell'auto dell'81enne, una Fiat Panda Celeste, e una sua foto.

L'uomo era arrivato al negozio, ma non aveva trovato quello che gli serviva. «Poi mentre ritornava a casa è successo qualcosa - continua il figlio - molto probabilmente ha accusato un malore, ha perso l'orientamento». Stando alle segnalazioni di alcune persone, poi verificate dai carabinieri, l'anziano da Val Vomano va Basciano, Roseto e Giulianova; viene ripreso da alcune telecamere a Silvi e rivisto qualche minuto dopo a Pineto; da qui raggiunge la provincia di Pescara e in contrada San Silvestro urta un'altra auto. Al pronto soccorso dell'ospedale di Penne, dove gli chiedono i documenti, si scopre che si tratta dell'uomo scomparso. Un lieto fine, per fortuna.