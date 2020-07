Di Battista in vacanza a Ortona con la moglie Sahra in dolce attesa e il piccolo Andrea

Pescara

, esponente di spicco del, in vacanza ain provincia di, dove, più volte ha dichiarato, veniva al mare da bambino. Di Battista è ospite dell’Hotel Katia, struttura con annesso stabilimento balneare delun bellissimo angolo di sole e mare della costa abruzzese. Non è la prima volta che Di Battista è ospite dell'Abruzzo: è già venuto altre volte a Ortona, soprattutto in estate alloggiando sempre al Katia, e spesso con la sua famiglia.Di Battista sul suo profilo social ha postato una foto mentre prende un caffè con, vicepresidente del consiglio regionale abruzzese, definendolo «uno dei portavoce più coraggiosi che abbiamo» proprio al bar dell’Hotel Katia. Di Battista è in attesa della nascita del suo secondo figlio dalla compagnacon la quale ha già avuto Andrea. E' stata la stessa Sahra ad annunciare la gravidanza lo scorso ottobre.In attesa del lieto evento, c’è tempo per un po’ di relax in spiaggia con la famiglia, come mostrano le foto al tramonto sulla spiaggia ortonese, famiglia destinata presto ad allargarsi, ma anche per gli incontri di lavoro con gli esponenti regionali del Movimento 5 Stelle.Due giorni fa incontrato senpre a Ortonaconsiglierui di minoranza al Comune di Termoli e Bovio poi ha postato la foto dell'incontro sul suo profilo facebook raccogliendo molti like e commenti.