L'Aquila, rottura all'acquedotto: possibili gravi disagi per l'erogazione idrica

Ultimo aggiornamento: 12:01

L'AQUILA - Potrebbero verificarsi gravi disagi per l'erogazione idrica oggi nella zona est dell'Aquila, fino al centro storico. La Gran Sasso Acqua, infatti, ha informato la cittadinanza di un guasto importante alla conduttura principale. L'acqua potrebbe mancare fino alla tarda mattinata di domenica.“Questa mattina si è verificato un danno all’acquedotto del Gran Sasso - ha scritto l'azienda - le nostre squadre sono al lavoro per ripristinare al più presto possibile il servizio idrico”, è quanto comunica l’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa.“Stiamo lavorando per causare il minor disagio possibile all’utenza ma al momento mancherà l’acqua sicuramente alla zona est dell’Aquila dalla Torretta, Paganica e Tempera e probabilmente a seguito sell’assorbimento dei serbatoi, potrebbe mancare anche su L’Aquila centro”.“Al momento si sta valutando l’entità del danno” aggiunge l’Ufficio tecnico “non appena saranno disponibili informazioni più dettagliate saranno fornite alla cittadinanza, si consiglia di attrezzarsi con scorte e con l’autoclave per chi ne fosse in possesso”.