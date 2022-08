Abruzzo, ritrovato Balto: il cane cercato da due paesi

Come il cane reso celebre dal film d'animazione della Disney firmato da Simon Wells, anche Balto il setter inglese dell'avvocato di Popoli Sergio Della Rocca ha suscitato passioni, tenerezza ed interesse in un piccolo centro ai confini fra le province di Pescara e L'Aquila, diventato in poche ore, e suo malgrado, protagonista in rete.

Alcuni giorni fa, il simpatico cagnolino di due anni e mezzo si smarrisce, lasciando il ricovero in campagna dove vive a Popoli. La paura è che vaghi lungo la Statale, che possa essere investito o anche preso e portato via. Le prime ricerche avviate velocemente non portano a nulla. Poi la segnalazione di un amico che avverte che Balto è stato visto a Vittorito, a 5 chilometri da casa. Si cambia zona ma senza risultati. Il setter inglese sembra invisibile. Poi l'idea di pubblicare su Fb le foto di Balto con la richiesta di aiuto.

«Da quel momento in poi, nel giro di poco tempo si è scatenata una vera e propria ricerca collettiva, una gara di solidarietà. Le foto di Balto sono arrivate sulle chat di Vittorito, compresi i telefoni di sindaco ed amministratori comunali e tutto un paese si è mobilitato per cercarlo - ha raccontato Della Rocca -. Dopo 24 ore abbiamo ritrovato Balto che nel frattempo aveva trovato cibo e cure, accolto da più di una famiglia del paese. Ho voluto raccontare questa storia, che, mi rendo conto, forse è un po' da libro Cuore, pensando alla malvagità che ci circonda e per ringraziare le molte persone che ci hanno dato una mano, soprattutto coloro che non conosco personalmente».