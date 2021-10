L'Aquila, un quartiere adotta “Due calzini”: il lupacchiotto mascotte di Tempera

Domenica 3 Ottobre 2021, 08:39

Un lupacchiotto da qualche mese sembra essere divenuto fonte di attrazione per gli abitanti del progetto Case di Tempera soprattutto per i residenti piu’ piccoli. Insieme a lui si aggirano altri due esemplari che sembrano però essere piu’ schivi.

Premettiamo che non è facile stabilire se non sia il caso di esemplari ibridati, ma i residenti sono convinti che siano lupi al 100%. Dopo il tramonto il cucciolo comincia a fare le sue passeggiate nel quartiere, ha perfino fatto amicizia con un cane pastore che ha eletto dimora fra gli alloggi del progetto Case. Un lupacchiotto curioso che soddisfa con la sua presenza altri cuccioli di uomo ancor piu’ curiosi. Le famiglie di Tempera Town hanno cominciato da tempo a offrire bocconcini gustosi al piccolo due calzini che finalmente si avvicina con diffidenza, racconta Federica.

«Deve aver preso un po’ di sicurezza – spiega – perché da un po’ di tempo, quando ci vede non fugge piu’. Cerchiamo di avvicinarci, chissà prima o poi riusciremo ad accarezzarlo». Ormai la passeggiata del piccolo lupo è un appuntamento fisso per i ragazzi del quartiere di Tempera; lo attendono per fotografarlo e riprenderlo come una star, sembra quasi che lui si metta in posa. Il mini branco è anche oggetto di osservazioni, racconta Federica, da parte di associazioni di Protezioni animali e da parte di esperti che tengono d’occhio il movimento dei tre lupi.