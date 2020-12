Qualità della vita, in Abruzzo vince L'Aquila: scala 20 posizioni e si piazza 41esima

E' L'Aquila la città abruzzese in cui si vive meglio. Il capoluogo abruzzese, guadagnando 20 posizioni, si è piazzato al 41esimo posto della classifica della qualità della vita pubblicata oggi dal Sole24Ore. Al secondo posto Pescara, che si colloca 43esima in classifica senza scalare posizioni. Al terzo posto in Abruzzo c'è Teramo, 76esimo, meno 20 posizioni. Ultima in classifica, in 56esima posizione, la città di Chieti con meno 4 posizioni.

