A San Bernardino le reliquie di San Cesidio da Fossa

L'AQUILA - A vent’anni di distanza dalla canonizzazione, domani 1 ottobre, alla presenza dell’arcivescovo cardinale, le reliquie disaranno accolte dallaall'Aquila, e deposte nella cappella della Sacra Famiglia.La cerimonia inizierà alle 17,30: per l’occasione sarà presente il ministro provinciale dei frati minori di San Bonaventura,per la prima volta in forma ufficiale in città dall’elezione romana dello scorso luglio. Fra Massimo tratterà la figura del francescano martirizzato in Cina il 4 luglio del 1900 e la sua santità.A seguire, l’artistaillustrerà la sua tela raffigurante il martirio di San Cesidio che sarà posta all’interno della cappella della Sacra Famiglia dove verrà posizionato il reliquiario del francescano arso vivo a Hengyang dai Boxer cinesi per aver difeso l’Eucarestia. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal metropolita cardinale Giuseppe Petrocchi e al termine la deposizione delle reliquie nella nuova collocazione: la cappella della Sacra Famiglia. Per l’ingresso delle reliquie nella basilica di San Bernardino, i resti di San Cesidio sono stati collocati in un nuovo reliquiario appositamente realizzato dall’artistaIl corpo del missionario francescano, o meglio quel che ne rimaneva, era custodito nelfino alla chiusura qualche mese prima del terremoto. Successivamente è stato conservato anche da, ultimi guardiano di Ocre, nella chiesa di San Bernardino a piazza d’Armi. Le reliquie sono state sempre oggetto di assidua venerazione: a Fossa vivono ancora numerosi parenti.Vent’anni fa la mattina del primo ottobre, una domenica, partirono dal capoluogo abruzzese otto autobus per la canonizzazione del francescano a piazza San Pietro e chi scrive c'era. Quando, dopo San Giuseppina Bakhita, pronunciò il nome di San Cesidio fu subito un tripudio di foulard rossi fatti realizzare da padrei, allora guardiano del convento di Sant’Angelo d’Ocre. Molti parenti, alcuni per l’occasione ritornarono dall’estero, raggiunsero Roma con i mezzi propri.Tra essi il pronipote, noto titolare del bar dello stadio Fattori, che sarà presente anche stasera a San Bernardino ed è già emozionato come venti anni fa.