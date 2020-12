21 giovedì, 41 venerdì e 68 sabato. Negli ultimi tre giorni, progressivo aumento dei nuovi casi di Covid-19 nel Viterbese. Al tempo stesso, si è registrata una flessione nei negativizzati: dopo che per quasi un mese in cui il numero dei guariti ha ampiamente superato quello dei contagiati nell’arco delle 24 ore, ieri appena una unità di differenza (69 contro 68). Nessun nuovo focolaio, spicca invece il dato dei sintomatici: in 33 lamentano conseguenze del virus, anche se uno solo ha dovuto far ricorso al ricovero in ospedale.

Covid, testa a testa nella Tuscia tra nuovi casi e guariti: 68 contro 69. Impennata a Civita con 19 contagiati

Nell’ultimo bollettino rilasciato dalla Asl, spicca poi il dato di Civita Castellana, dove si contano 19 ulteriori positivi, e quello di Bassano Romano con 7. Qui il totale dei contagiati è salito in pochi giorni a toccare quota 34 su una popolazione di circa 5mila abitanti. A Bagnoregio il sindaco Luca Profili comunica che “il nuovo caso è una suora che fa parte del Verbo Incarnato (Convento di San Francesco). Lei non si trova più all’interno del monastero ma in isolamento. Chiaramente – avverte - ad oggi non sappiamo nei giorni scorsi se può aver contagiato altre consorelle, quindi sto per firmare una ordinanza che vieta l’ingresso e l’uscita dal convento. È stata avvertita l’unità di crisi della Asl e verranno svolte, nelle prossime ore, delle indagini cliniche con relativi test sulle persone presenti all’interno. Non c’è ora da allarmarsi, vediamo a seguito degli accertamenti cosa succederà”.

Anche a Onano ieri 2 ulteriori contagiati scoperti dall’azienda sanitaria. Il Comune, intanto, è costretto a intervenire per chiarire la situazione in paese: “In merito alle voci che circolano sui dipendenti dell’ente – afferma il sindaco Giovanni Giuliani - riferisco che uno è risultato positivo al tampone rapido e non al molecolare che ha già fatto e di cui attende la risposta. Per norma, oggi (ieri, ndc) abbiamo santificato i locali. Lunedì i dipendenti e gli amministratori che hanno avuto contatti con il presunto caso effettueranno un tampone rapido. Riferisco anche, con piacere, che 5 persone della casa di riposo si sono negativizzate”.

Anche a Soriano nel Cimino registrati 3 nuovi positivi: 2 sono la moglie e il cognato di un contagiato già noto e il terzo è un cittadino in quarantena da sei giorni. Sempre ieri, un ulteriore decesso: un 82enne di Montalto di Castro ricoverato nelle strutture Covid di Belcolle (sono 189 i morti dall’inizio della pandemia). Al momento, risultano ricoverati 126 contagiati mentre i restanti 1.329 stanno trascorrendo la convalescenza a casa.

