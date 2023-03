Mercoledì 29 Marzo 2023, 06:00

Tre scontri diretti da affrontare per sperare nella salvezza. Ma, nonostante la matematica possa dare ancora qualche spiraglio, una mancata vittoria domenica prossima ad Agropoli sul terreno di gioco della Gelbison potrebbe già ridurre di molto le speranze di salvezza.

La Viterbese è adesso infatti penultima in classifica, con un punto di vantaggio sul fanalino di coda Fidelis Andria, ma è lontana 9 punti dal terzetto che occupa il quinto ultimo posto formato da Monterosi, Messina e Gelbison, appunto che hanno solamente una lunghezza in meno in classifica della Turris. Se la Viterbese vincesse domenica accorcerebbe a 6 punti il distacco dalla Gelbison e, senza ombra di dubbio affronterebbe con un altro spirito le partite seguenti che la vedranno impegnata nel derby nel Monterosi l'8 aprile e poi domenica 16 sul terreno di gioco della Turris. Proprio per quello che riguarda il derby contro il Monterosi, ieri sono stati Resi noti i cambi di orario della diciassettesima giornata dei gironi di ritorno ma il derby della Tuscia non figurava tra le partite che sono state anticipate.

A meno di cambiamenti nei prossimi giorni, lo spareggio salvezza tra le due squadre si giocherà alle 20,30 alla vigilia di Pasqua. L'orario non piace a diversi sportivi viterbesi che avrebbero gradito che la partita fosse anticipata al pomeriggio. Tornando alla gara di domenica prossima, in caso di mancata vittoria, la Viterbese dovrebbe aggrapparsi alla sentenza sul ricorso contro i due punti di penalizzazione attesa però dal Collegio di Garanzia del Coni solamente a ridosso della fine della stagione regolare. Anche in questo caso i gialloblù dovrebbero vincere però le restanti partite contro Monterosi e Turris e poi quella dell'ultima giornata che vedrà la Viterbese impegnata allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla che si trova al momento in piena zona play-off.

C'è da dire che la sentenza sulla penalizzazione anche nei prossimi gradi di giudizio sarà fondamentale se la Viterbese non dovesse riuscire a centrare la salvezza sul campo. Nel caso in cui la penalizzazione dovesse essere confermata infatti e la Viterbese dovesse retrocedere, la società di via della Palazzina non potrebbe presentare la domanda di ripescaggio. Come fatto ad esempio la scorsa estate dalla Fermana, che era stata condannata alla Serie D nella doppia sfida dei playout proprio dalla Viterbese. In vista della partita di domenica prossima in Campania, il tecnico Giovanni Lopez potrebbe apportare qualche variazione nello schieramento che scenderà in campo dal primo minuto in ogni reparto. A questo punto, il trio di centrocampo potrebbe essere formato da Barillà, Megelaitis e Rabiu.

Per quello che riguarda il reparto avanzato, la Viterbese potrebbe giocare con due punte, oppure con un trequartista in appoggio all'attaccante centrale.