Mbende rimane alla Viterbese. Salvo offerte che non si possono rifiutare. Il presidente Marco Romano interviene sulle voci di mercato che in questi giorni vedono protagonista il difensore gialloblù Emmanuel Mbende. Il centrale classe 96, di nazionalità tedesca e cresciuto nel Borussia Dortmund, interessa al Pisa in Serie B ed anche ad alcune squadre estere. "Per Mbende non abbiamo fissato nessun prezzo - precisa Romano - ma non si muove dalla Viterbese, salvo offerte irrinunciabili. Questo vale anche per gli altri nostri giovani, in vista della prossima stagione vogliamo allestire infatti una squadra competitiva".

Proprio per recitare un ruolo da protagonista nel campionato che verrà, la Viterbese non intende quindi privarsi dei suoi pezzi migliori. Arrivato lo scorso agosto dal Catania, il difensore centrale si è fatto apprezzare moltissimo nel campionato appena concluso, sia per il suo rendimento a livello difensivo, sia per la sua abilità in zona gol sfruttando le sue doti aeree nei calci piazzati. Mbende è andato in rete per quattro volte sempre di testa, segnando tra l'altro una doppietta fondamentale nella vittoria in rimonta della Viterbese sul terreno di gioco del Potenza. Dopo il mancato rinnovo del contratto di Toni Markic, che andrà a scadenza il prossimo 30 giugno, Emmanuel Mbende rimane al momento l'unico punto fermo della retroguardia gialloblù per quello che concerne il pacchetto dei centrali. La società di via della Palazzina ha infatti un accordo di massima con Vincenzo Camilleri per la sua permanenza a Viterbo.

Il difensore era arrivato infatti in prestito dalla Pistoiese nello scorso mercato di riparazione di gennaio, vista retrocessione in Serie D della compagine toscana, Camilleri potrà liberarsi dal primo luglio. Proprio in questi giorni c'è stato però un interesse per il giocatore anche da parte del Cosenza che è retrocesso dalla Serie B. Va monitorata poi la situazione che riguarda l'altro difensore Dario D'Ambrosio, che il nuovo tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto aveva già allenato a Siena. D'Ambrosio è però legato da un altro anno di contratto con la Sambenedettese e, prima di poter approdare a Viterbo, dovrebbe comunque svincolarsi dalla società adriatica.

Proprio per salvaguardarsi nel caso in cui debba venire a mancare un terzo centrale difensivo, la Viterbese si sta cautelando con il probabile arrivo dal Frosinone del classe '98 Riccardo Baroni. Anche quest'ultimo è stato già allenato da Dal Canto due stagioni fa sempre nelle file del Siena, la scorsa estate era stato poi prelevato dal Frosinone.