Martedì 22 Marzo 2022, 05:45

Attenzione al cartellino. Nelle prossime cinque giornate la Viterbese si gioca le residue speranze di salvezza, ma dovrà stare attenta alle ammonizioni. Sono diversi infatti i giocatori gialloblù già in diffida per cui scatterà la squalifica con il prossimo cartellino giallo. Si tratta di Fumagalli, D'Ambrosio, Martinelli, Iuliano, Mungo e Bianchimano. Praticamente sono giocatori che al momento risultano fondamentali per ogni reparto è, proprio adesso che il tecnico Alessandro Dal Canto ha trovato la quadra giusta, sarebbe un peccato dover ridisegnare la squadra a causa delle squalifiche.

È anche vero che in questo momento della stagione tutti i giocatori stanno bene fisicamente e quindi dovrebbero non far rimpiangere i titolari. La squadra vista sabato scorso a Pontedera, con Volpicelli libero di spaziare per tutto il fronte offensivo avversario e anche capace di creare spazi per gli inserimenti di Mungo, schierato come trequartista, sembra però adesso la soluzione migliore per il gioco gialloblù. Dopo la giornata di riposo di ieri, la Viterbese riprenderà ad allenarsi oggi per preparare la gara in programma domenica prossima sul terreno di gioco del Gubbio. Per la formazione gialloblù si tratta della seconda trasferta di seguito, ma questo potrebbe costituire un punto a favore della squadra di Dal Canto, visto che durante questa stagione la Viterbese ha fatto sempre meglio lontano dalle mura amiche.

Il Gubbio tra l'altro è l'unica squadra che fino a questo momento ha sempre perso i confronti con la Viterbese durante questa stagione. Nelle due partite giocate allo stadio Enrico Rocchi, infatti, gli umbri hanno perso sempre con il punteggio di 2-1 sia la partita del primo turno di Coppa Italia, sia la partita di andata in campionato. Tra l'altro, quella contro il Gubbio dello scorso 21 novembre, e anche l'ultima vittoria ottenuta dalla Viterbese allo stadio Enrico Rocchi. Oggi dovrebbe ritornare in gruppo anche il difensore centrale Luca Ricci, che ha saltato l'ultima partita di campionato perché non al meglio, mentre non ha giocato la gara casalinga contro la Pistoiese perché squalificato.