Viterbese in Coppa Italia c'è il Vicenza del patron Diesel. Gara unica al Rocchi il 7 dicembre

Il prossimo 7 dicembre, in gara unica nei quarti di finale della Coppa Italia di serie C, la Viterbese affronterà il Vicenza. I veneti, settimi nel girone A, hanno pagato un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Tanto che Francesco Baldini, arrivato lo scorso anno dal Catania, è stato esonerato per lasciare spazio a Francesco Modesto che ha esordito domenica scorsa vincendo il derby contro la Virtus Verona. I biancorossi hanno superato ai rigori il Rimini, eliminando i romagnoli dagli ottavi di finale. Per la Viterbese, quello contro il club del proprietario del marchio di moda Diesel Renzo Rosso, sarà un test difficile ma anche affascinante che si spera possa arrivare dopo aver raddrizzato una situazione di classifica in campionato non proprio rassicurante.