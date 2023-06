Nuovo allenatore della Viterbese, adesso il più accreditato è Sgarra

È previsto per domani, o dopodomani al massimo, l'incontro tra la dirigenza della Viterbese e l'allenatore Gianluca Sgarra (nella foto). Se verrà raggiunto l'accordo tra le parti e ci sarà di conseguenza la fumata bianca, il nuovo allenatore verrà annunciato nei prossimi giorni insieme al nuovo direttore sportivo Gianluca Rossini.

Sgarra è già stato un giocatore della Viterbese quando era giovanissimo, per tre stagioni, facendo anche parte della squadra che vinse il campionato di C2, con Luciano Gaucci presidente nel 1999. Come tecnico ha allenato la Lupa Roma in serie D e il Falasche Lavinio e l'Indomita Pomezia in Eccellenza. Proprio alla Lupa Roma, Gianluca Sgarra ha lavorato insieme al nuovo direttore sportivo Gianluca Rossini, che quindi lo conosce molto bene.

Qualche settimana fa Rossini ha avuto un incontro con Sandro Pochesci, che però sta valutando anche qualche proposta dalla serie C. Qualche giorno fa c'era stato anche l'incontro con Marco Scorsini, altro papabile, ma al momento l'allenatore più quotato per occupare la panchina gialloblù nella prossima stagione è proprio Sgarra.

L'intenzione dello staff societario è anche quello di riportare tra i gialloblù personaggi già conosciuti dalla piazza, che avevano già lavorato a Viterbo e per questo si sta valutando l'arrivo di dirigenti che già in precedenza avevano ricoperto la carica di direttore generale, oppure di direttore tecnico in gestione precedenti.

Per quello che riguarda la squadra, Rossini sta cercando un attaccante di categoria che abbia conoscenza del campionato di D.

Allo stesso tempo, la società di via della Palazzina sta iniziando proprio in questi giorni a mettere insieme la documentazione per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato.

Fino a questo momento, la Lega dilettanti ancora non ha stabilito la data di scadenza entro la quale bisogna presentare l'iscrizione al prossimo campionato. Per quello che riguarda invece il rinnovo della convenzione tra la società e il Comune per poter utilizzare lo stadio Enrico Rocchi, in scadenza il prossimo 8 agosto, sembra che ci sia la possibilità di andare verso la proroga di un anno.